Чита, 30 июля, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 750 пострадавших от паводка жителей получили выплаты в размере 50−100 тыс. рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, всего пострадавшими признаны около 12,7 тыс. человек.

Цитата с сайта «Чита.ру» Тонущее Забайкалье

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«На сегодняшний день 278 забайкальцев получили выплату в размере 50 тысяч рублей и 472 человека в размере 100 тысяч рублей. Также единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей минсоцзащиты оказало 4788 жителям региона», — отметили в управлении.

Как отмечается, на матпомощь в размере 50 тыс. рублей имеют право граждане в связи с частичной утратой имущества. При полной утрате имущества размер помощи увеличивается до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории края объявлено экстренное предупреждение в связи с ожидающимися ливнями. В ряде районов прогнозируется также выход рек из берегов и подтопление низменных участков местности.

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