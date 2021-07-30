Душанбе, 30 июля, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на территории Таджикистана. Об этом 30 июля сообщает Геологическая служба США (USGS).

Zeml.info Землетрясение

По данным службы, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 98 км в северо-западном направлении от города Мургаб. Очаг землетрясения располагался на глубине 96 км.

При этом данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подземные толчки магнитудой 4,4 зафиксировали в южной части Ирана сейсмологи.