Анкара, 30 июля, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Пожары вокруг города Мармариса в турецкой провинции Мугла вынудили людей, покинувших свои дома и отели, переночевать на улице. Об этом сообщает 30 июля телеканал CNN Turk.

Mbilgen Анталья

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Горожан беспокоит пламя, подошедшее к жилищам на 50−100 метров. Люди, отдыхающие в Мармарисе, публикуют фото и видео с пожарами в интернете.

В районе Ичмелер пламя повредило крыши 11 домов и школы, в последний момент пожар удалось остановить возле находящейся у школы заправочной станции. Одно из селений в Османие, где проживает 481 человек, полностью эвакуировали в район Бозбурун из-за быстрого распространения огня.

Постояльцев отелей эвакуировали в районе Ичмелер. Движение по шоссе Мармарис — Ичмелер закрыли из-за огня, и туристов доставили в центр Мармариса на экскурсионных катерах и яхтах.

Также в Ичмелере отключили электричество. Пожар в этом районе пока не удалось взять под контроль. В районе Сителер огонь вспыхнул в 40 метрах от жилых домов и гостиниц.

Как сообщало ИА REGNUM, известно о четырёх жертвах пожаров в Турции. Три человека погибли в Манавгате, ещё один — в Мармарисе. Пожары продолжаются более двух суток, они зафиксированы в восьми провинциях: Анталье, Адане, Османие, Мерсине, Кайсери, Мугле и Кютахье.

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