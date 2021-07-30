Иркутск, 30 июля, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Министерство спорта Иркутской области утвердило список из 57 одарённых спортсменов, которые в текущем году получат единовременную денежную выплату. Поддержка предоставляется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» третий год подряд, сообщил заместитель министра спорта региона Павел Богатырев.

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«В текущем году на эти цели из федерального и областного бюджетов предусмотрено около 1,4 млн рублей. В зависимости от уровня соревнований и занятых мест размер выплат для спортсменов составляет от 19,8 тыс. до 27,7 тыс. рублей. В этот раз в основном в списке на получение выплаты — победители и призеры первенств России», — уточнил замминистра.

Единовременную денежную выплату получат спортсмены из Иркутска, Братска, Ангарска, Усть-Илимска, Братского района и других муниципальных образований области. Всего спортивными организациями было подано 90 заявлений, 33 из них не соответствовали требованиям.