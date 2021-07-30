Москва, 30 июля, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Москве в ходе археологических раскопок на улице Сретенка специалисты обнаружили более 200 различных артефактов XVI — конца XIX века, сообщается на портале мэра столицы.

Chgign.ru Найдённые в ходе раскопок артефакты

Среди найденных бесценных исторических предметов — курительные трубки, игрушки, печные изразцы, шарик-погремушка, подсвечники, колокольчики, помадные банки. Все предметы быта выполнены из керамики.

Артефакты помогут ученым лучше узнать особенности быта москвичей начиная с XVI века. Находки изучат специалисты, а затем их передадут в музейный фонд Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Москве было обнаружено более 15 тысяч артефактов.

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