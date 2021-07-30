Бавлинский район, Татарстан, 30 июля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Татарии проводится доследственная проверка после смерти парапланериста, сообщает СУ СКР по РТ.

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Трагедия произошла утром 28 июля у села Татарская Тумбарла. С 50-метровой высоты упал 46-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и спустя несколько часов скончался в больнице. Предварительно, погибший приехал в Татарию навестить родителей и хотел на параплане приземлиться к ним во двор. Из-за порыва ветра во время полета мужчина потерял управление и пытался спуститься на парашюте, но он не раскрылся.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января 2020 года в районе горного парадрома «Чегем» в КБР. 19-летний турист из Ставропольского края решил полетать на параплане «СКАТ». Владелец параплана взял с молодого человека 5 тыс. рублей и допустил его к полету. При этом подозреваемый проигнорировал тот факт, что летный сезон для таких полетов уже закрыт.

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