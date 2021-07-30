Благовещенск, 30 июля, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Приамурье за последние сутки от COVID-19 скончались ещё три человек. По данным федерального портала стопкоронавирус. рф на 29 июля, в области за всё время пандемии зарегистрировано уже 339 летальных исходов пациентов с коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации регионального управления Роспотребнадзора, в Приамурье за сутки выявили ещё 134 носителя коронавируса (днём ранее — 132). С начала пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 27 439 человек.

Из всех вновь выявленных носителей коронавируса большинство, 74% или 99 человек, болеют ОРВИ, ещё 34 пациента — пневмонией. И лишь один заразившийся переносит болезнь в бессимптомной форме.

В Приамурье за всё время пандемии провели уже 1 109 975 тестов на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки — 2802.

Как сообщало ИА REGNUM, главный санитарный врач Приамурья Ольга Курганова продлила сроки проведения обязательной вакцинации работников определённых сфер деятельности. Чтобы привить население в срок до 1 августа региону не хватило препаратов от COVID-19.