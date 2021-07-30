Бушир, Иран, 30 июля, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,4 зафиксировали в южной части Ирана сейсмологи. Об этом 30 июля сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Martin Luff Землетрясение

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 79 км в северо-западном направлении от города-порта Бушир. Очаг подземных толчков находился на глубине 33 км.

При этом данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы сейсмологами у берегов Чили.