Екатеринбург, 30 июля, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Сахарный песок дорожает в магазинах Свердловской области на фоне ажиотажного спроса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Комаров ИА REGNUM Сахарный песок

Так, в торговой сети «Кировский» килограмм развесного песка ранее стоил 45,99 рубля. Однако на утро 30 июля эта цена равняется 49,99 рубля. При этом ажиотажный спрос сохраняется. Тележку сахара, выставленную утром 30 июля в одном из магазинов, покупатели разобрали мгновенно.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловские власти признали факт перебоев с сахарным песком в сетевых магазинах. В качестве причин этого они назвали сезонный спрос и проблемы с логистикой.