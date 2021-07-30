Иркутск, 30 июля, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Иркутский областной краеведческий музей получил имя генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель губернатора области Константин Зайцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Museum-irkutsk.com Иркутский областной краеведческий музей — один из старейших музеев России. Основан в 1782 г

«Этот человек один из символов российской государственности. Он многое сделал для Иркутска и Восточной Сибири, её научных исследований, — отметила заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина. — Присвоение областному краеведческому музею имени Муравьева — Амурского позволит укрепить значимость такой крупной исторической фигуры и привлечёт внимание общественности, туристов к проектам и инициативам музея».

В министерстве уточнили, что Иркутский областной краеведческий музей практически создан на основе фондов Сибирского отдела Императорского Русского географического общества, который был открыт при непосредственном участии генерал-губернатора. В 1854 году по его указанию отделу был официально передан Иркутский музей.