Пекин, 30 июля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Китай изъял в общей сложности 5,63 тонны наркотиков вдоль своих границ в первой половине этого года, сообщило Национальное иммиграционное управление, передает 30 июля агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Наркотики

По данным управления, за этот период было рассмотрено в общей сложности 8419 уголовных дел, в результате чего было арестовано более 21 000 подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Оно изъяло в общей сложности 352,25 тонны химических веществ-прекурсоров и конфисковала 1430 единиц оружия всех видов.

Ведомство усилило борьбу с преступлениями, связанными с наркотиками, защитила жизни и имущество людей и поддержала стабильность в приграничных районах, сообщили в управлении.