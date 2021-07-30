Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Соединённые Штаты должны продолжить сотрудничество с Россией и Китаем в сфере ядерного вооружения. С таким призывом в письме к администрации президента США Джозефа Байдена обратились несколько конгрессменов-демократов, в том числе бывший кандидат в президенты страны Берни Сандерс.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Они считают, что Вашингтону следует «повернуть вспять опасную гонку ядерных вооружений». В письме, на которое ссылается RT, парламентарии предложили обозначить как приоритет переговоры о новом соглашении с Россией в «Обзоре ядерной политики», над которым в настоящее время работает администрация главы Белого дома. Конгрессмены называют «предсказуемые стратегические отношения с Россией» важнейшим фактором, определяющим структуру американских ядерных сил и декларируемую политику.

Помимо сотрудничества с Россией конгрессмены призвали начать «конструктивные переговоры» с Китаем по вопросу стратегической стабильности.

Также законодатели считают, что необходимым отменить решения бывшего президента США Дональда Трампа разместить два новых типа маломощного ядерного оружия (боеголовку W76−2 и крылатую ракету морского базирования), что, по их мнению, может обострить конкуренцию с Россией и Китаем. Конгрессмены поприветствовали решение Байдена продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Также парламентарии уверены, что сокращение структуры ядерных сил не только не повлияет на национальную безопасность, но и позволит снизить растущую нагрузку на американских налогоплательщиков и «восстановить глобальное лидерство США в сфере контроля над вооружениями».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2021 года президент России Владимир Путин подписан закон о продлении действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В соответствии с документом, срок действия договора продлевается ещё на пять лет — до 5 февраля 2026 года.