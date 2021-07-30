Киев, 30 июля 2021, 08:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила 29 июля пресс-служба офиса президента Украины.
Президент Украины пообещал выслать один пожарный самолёт, который поможет тушить пожары, охватившие леса на юге Турции.
Напомним, ранее возле турецкого города Мармариса была зафиксирована четвёртая жертва лесных пожаров. Всего в результате бедствия пострадали около 200 человек.
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