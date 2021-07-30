История вопроса

В окрестностях турецкой Антальи, а также в районе курортов Мармарис и Бодрум в конце июля 2021 года начались масштабные лесные пожары. Погибли по меньшей мере три человека. Огонь приблизился к жилым домам города Манавгат (Анталья), были эвакуированы жители 18 населенных пунктов. Эвакуированы постояльцы отелей в Мармарисе. При этом в российском генконсульстве отметили, что основные туристические объекты Антальи находятся вне зоны пожаров, и вопрос об эвакуации российских граждан в настоящее время не стоит. При этом туристы публикуют на своих страницах в социальных сетях фотографии и видеозаписи задымлений. Туристам рекомендуют не покидать территорию отелей до нормализации ситуации.