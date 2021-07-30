Киев, 30 июля, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила 29 июля пресс-служба офиса президента Украины.

(сс) Saiho Лесной пожар

«Выразил своему другу — президенту Турции Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь», — процитировали в пресс-службе слова Зеленского.

Президент Украины пообещал выслать один пожарный самолёт, который поможет тушить пожары, охватившие леса на юге Турции.

Напомним, ранее возле турецкого города Мармариса была зафиксирована четвёртая жертва лесных пожаров. Всего в результате бедствия пострадали около 200 человек.