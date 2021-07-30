Москва, 30 июля, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Москве по проекту в Северо-Западном административном округе «Индустриальные кварталы» реорганизуют четыре промышленные зоны, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Промзона

На месте промзон в районах Южное Тушино, Хорошево-Мневники и Щукино создадут общественно-деловые пространства 1,5 млн кв. метров. Будет создано около 17,5 тыс. рабочих мест.

Кроме того, на месте промзон построят комфортные жилые дома и производственные предприятия. Площадь комплексного развития территорий бывших промзон СЗАО составит более 93 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в промышленных зонах Москвы до конца 2021 года будет построено около 4,1 млн кв. метров недвижимости.

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