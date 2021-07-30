Уфа, 30 июля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Отель международного уровня намерены построить в аэропорту Уфы. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Гостиница «Космос»

Сообщается, что концепция современного гостиничного комплекса была рассмотрена на заседании «Инвестчаса» в республиканском правительстве.

Отмечается, что новый отель будет работать под международным брендом Ibis Styles и соответствовать трёхзвёздочному классу. При этом работающая при аэропорту гостиница уже соответствует современным требованиям к комфортному размещению посетителей.

Сообщается, что инвестор намерен направить на реализацию данного проекта 917 млн рублей. Возвести гостиницу на 150 номеров планируется к лету 2024 года. В ней будет ресторан, фитнес-клуб, помещения для форумов и конференций. Гостей будут обслуживать 120 сотрудников. Отмечается, что данный проект был одобрен участниками «Инвестчаса» и включен в перечень приоритетных.

«На протяжении нескольких лет мы планомерно проводим масштабную модернизацию уфимского аэропорта. В прошлом году мы достроили новый корпус внутренних воздушных линий, и общая площадь терминала выросла более чем в два раза. В 2022—2023 годах объединим три терминала в единую архитектурную концепцию и обновим центральный сектор привокзальной площади. Аэропорт Уфы станет одним из самых современных и комфортных в России. И новая гостиница — это очень удачное дополнение наших планов», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии вдоль автодорог обустраивают «парковочные карманы».