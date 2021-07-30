Токио, 30 июля, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Сети появились снимки тестового экземпляра Toyota Aygo с бензиновым двигателем. Снимки автомобиля размещены на сайте Motor1.

Motor1 Toyota Aygo

Передние и задние фонари модели выполнены в стиле предыдущего поколения автомобиля. При этом у фар в передней части автомобиля появилась светодиодная матрица.

Внешне Aygo имеет много общего с концепт-каром X Prologue. У автомобилей схожие короткие свесы и аккуратная линия крыши. По предварительной информации, новый Toyota Aygo будет похож на кроссовер, однако, представленные фотографии тестового прототипа, этого не подтверждают.

Собрана модель Aygo на платформе GA-B, на которой уже собраны такие модели, как Yaris и Yaris Cross.

В качестве силового агрегата Aygo получит экономичный двигатель внутреннего сгорания.

Ранее Toyota провела официальную премьеру нового компактного хетчбэка Aqua с гибридным двигателем. 1,5-литровый агрегат Dynamic Force имеет оптимизированную систему HEV, которая позволяет машине более экономично расходовать топливо.

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