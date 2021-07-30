Улан-Удэ, 30 июля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Бурятии зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, четверо скончавшихся были младше 65 лет.

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике достигло 1676.

В стационарах республики по ситуации на утро 30 июля лечатся 1023 пациента, у 888 из которых заболевание осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации находится 111 тяжёлых больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1410 коек: занято — 1023, свободно — 387 койки. Занятость коечного фонда составляет 72,5%», — отметили в штабе.