Ульяновск, 30 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Жители Ульяновской области смогут принять участие во всероссийской переписи населения как в очном формате, так и в онлайн-режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Первая всеобщая перепись населения Российской империи

Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить с 15 октября до 8 ноября электронный переписной лист на портале «Госуслуги». Этот сервис был апробирован в 2018 году с участием семи регионов, в том числе Ульяновской области, от которой переписались 7,2 тыс. жителей.

Исполняющая обязанности директора ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана Опенышева уточняет, что на портале «Госуслуги» один человек сможет заполнить опросники за всех членов семьи.

Кроме того, наряду с онлайн-форматом жители Ульяновской области смогут принять участие в переписи очно или обратившись в любой МФЦ. В этот период учреждения будут работать по обычному графику. Здесь гражданам заполнить переписные листы помогут волонтёры.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийская перепись населения должна была состояться в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на 2021 год. В результате она состоится с 15 октября по 14 ноября. Жителям предложат ответить на 30 вопросов о социально-демографическом положении и жилищных условиях.