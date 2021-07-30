Кызыл, 30 июля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Туве инспектора по делам несовершеннолетних взяли на контроль семью убитого младенца. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, ребёнок поступил в Республиканскую больницу №1 вечером 29 июля с колото-резаным ранением и через некоторое время скончался в реанимации.

Следственное управление СКР по Туве В Туве убили 10-месячного младенца

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». По подозрению в совершении преступления задержан сожитель няни убитого.

«Как установлено, 32-летняя родственница, под присмотр которой родители оставили 10-месячного мальчика в день трагедии, ранее судима за тяжкое преступление против личности», — отметили в ведомстве.

При этом семья ребёнка, в которой воспитывается ещё двое детей, на профилактическом учёте не состояла. В настоящее время, как отмечается, сотрудники ПДН изучают социальную характеристику.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство произошло после того, как родители оставили ребёнка с няней. Последняя, по данным следствия, распивала спиртное с приятелем. Поссорившись на почве ревности, мужчина замахнулся ножом в сторону женщины, но ударил в спину ребёнка.