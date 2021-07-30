Вашингтон, , 08:27 — REGNUM США и Филиппины «полностью восстановили» действие договора о присутствии на Филиппинах американских военных. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин 30 июля заявил на пресс-конференции в Маниле по итогам переговоров с министром обороны Филиппин Дельфином Лорензаной.

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Ллойд остин «Это особенное время для совместной работы по развитию нашего крепкого военного сотрудничества. От имени США позвольте мне поблагодарить президента Дутерте за его решение о полном восстановлении соглашения об иностранных силах».

По его словам, двустороннее сотрудничество США и Филиппин, которые сталкиваются с вызовами от изменения климата до пандемии коронавируса, особенно важно для «безопасности, стабильности и процветания» в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что 11 февраля 2020 года Филиппины объявили о прекращении действовавшего с 1998 года двустороннего военного соглашения, определявшего статус пребывания в стране американских военных. Поводом для односторонних действий правительства президента Родриго Дутерте стал отказ США в выдаче визы филиппинскому сенатору Рональдо дела Росе.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Ллойд Остин посетит Вьетнам, Сингапур и Филиппины. Во время поездки Остин проведёт встречи с ключевыми руководителями иностранных государств для укрепления отношения стран в сфере обороны.

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