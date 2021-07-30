Казань, 30 июля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В настоящее время ведется подготовка к визиту президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию, который должен состояться в конце сентября. Об этом 30 июля сообщил палестинский посол в Москве АбдельХафиз Нофаль в кулуарах экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021», который проходит в Казани.

World Economic Forum Махмуд Аббас

«Визит президента Палестины в РФ готовится. Надеюсь, что (он пройдет) в конце сентября», — приводит его слова ТАСС.

При этом в прошлый раз Аббас посещал Москву с визитом в июле 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля министр по делам Иерусалима Палестинской администрации Фади аль-Хидмиосудил решение Израиля о продлении ещё на полгода закрытия палестинских учреждений в Иерусалиме.