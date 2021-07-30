Бразилиа, 30 июля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Многие жители Бразилии пришли в восторг, когда увидели настоящий снег на улицах. Заморозки и необычные осадки пришли в страну, где средняя температура в зимние месяцы (июнь — август) не опускается ниже +20°С, вместе с полярной воздушной массой, сообщило 30 июля агентство Reuters.

Рио де Жанейро. Бразилия

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

«Мне 62 года, и я никогда не видел снега, понимаете? Увидеть красоту природы — это нечто неописуемое», — сказал водитель грузовика Йодор Гонсалес Маркес журналистам.

У местных жителей поинтересовались, не беспокоят ли их возможные последствия такого похолодания. Эксперты прогнозируют, что заморозки повлияют на урожай кофе, сахарного тростника, апельсинов и других теплолюбивых культур.

«Это того стоило. На самом деле, холода почти не чувствуешь из-за того, как волнует снег. Это чудесно, это чудесно!» — сказал бразилец Жозелэн да Силва Маркес.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что снег 29 июля выпал как минимум в 13 городах штата Риу-Гранди-ду-Сул. По данным синоптиков, самые низкие температуры могут быть зарегистрированы в южных регионах Бразилии 30 и 31 июля.