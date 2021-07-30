Уфа, 30 июля, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате взрыва самогонного аппарата в Башкирии. Об этом 30 июля сообщается пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что инцидент произошел на первом этаже двухэтажного дома в г. Салават на ул. Матросова, д.50. В одной из квартир на кухне произошёл хлопок паров спирта самогонного аппарата. В результате в трехкомнатной квартире было повреждено домашнее имущество, осыпалась штукатурка на стенах, разрушились балконная рама и остекление, повреждены входная и межкомнатные двери. Возгорание не произошло.

Отмечается, что пострадали два человека. По предварительной информации, мужчина 1987 года рождения получил ожоги тела 80%. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Женщина 1987 года рождения, предварительно, получила ожоги тела 40%. Она также находится в тяжелом состоянии.

К счастью никто не погиб.

Спасатели эвакуировали из здания 30 человек, в том числе восемь детей. Газовый трубопровод поврежден не был, утечки газа удалось избежать.