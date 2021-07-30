Ростов-на-Дону, 30 июля, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону приступили к строительству крупнейшей на юге России школы. В образовательном учреждении смогут получать знания 1 650 ребят. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Mos.ru Школа

Объект возводится в микрорайоне ЮФУ — в границах улиц Зорге, Мильчакова и Благодатной. Муниципальный контракт стоимостью 1,6 млрд рублей подписан с ООО «Ростовстрой». Начата работа по армированию и бетонированию фундаментной плиты будущей школы. В здании будут расположеныспортивные залы, кабинеты для занятия творчеством, большой актовый зал, на прилегающей территории — футбольное поле с игровыми площадками и зонами отдыха.

Школу обещают построить к осени 2023 года.