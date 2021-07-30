Иркутск, 30 июля, 2021, 08:20 — ИА Регнум. За минувшие 24 часа на территории Иркутской области было ликвидировано девять природных пожаров. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба правительства региона.

U.S. Forest Service Лесной пожар

«Потушено вновь обнаруженное возгорание на площади 50 га в Киренском районе. Также ликвидировано восемь ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 423 га: два — в Усть-Илимском районе, по одному — в Усть-Удинском, Зиминском, Усть-Кутском, Киренском, Нижнеилимском, Чунском районах», — уточняется в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время в лесном фонде действуют 29 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 76 968 га.

«19 — в Катангском районе, три — в Бодайбинском, по два — в Усть-Кутском и Киренском районах, по одному — в Мамско-Чуйском, Усть-Удинском и Чунском районах. Кроме того, продолжает действовать пожар в Чунском районе на землях Министерства обороны РФ, площадь очага — 54 га, непокрытых лесом», — добавляется в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что в работах по ликвидации лесных пожаров за сутки было задействовано 424 пожарных-десантника, 406 работников лесопожарных станций, 98 мобилизованных граждан и 120 единиц наземной техники. Мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли пять легкомоторных самолетов и четыре самолета Ан-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что высокая пожароопасность (IV класса) сохранится в Алтайском крае с 30 июля по 2 августа.