Москва, 30 июля, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) 30 июля могут временно перебраться в американский сегмент. Это следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA.

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С просьбой согласовать этот вопрос с американскими коллегами специалиста подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) обратился российский космонавт Олег Новицкий. Подобное решение может быть принято для того, чтобы специалисты привели топливную систему модуля «Наука» в безопасное состояние путём продувки её топливных магистралей гелием.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука», запущенный восемь дней назад с космодрома «Байконур», успешно пристыковался к МКС. Однако после этого произошла внештатная ситуация: двигатели модуля неожиданно начали работать. В результате высота станции изменилась на 45 градусов. Для стабилизации станции запустили двигатели российского корабля «Прогресс».

Команда инженеров Роскосмоса совместно со специалистами NASA займётся расследованием случившегося.