Тунис, 30 июля 2021, 08:12 — REGNUM Указ о назначении Риды Гарсаллауи новым главой МВД Туниса подписал тунисский президент Каис Саид, 29 июля сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse.

Флаг Туниса
Флаг Туниса

Министр уже принес присягу. Ранее Гарсаллауи работал в полиции и был советником при президентской администрации. Кроме того, чиновник прошел обучение на курсах в сфере разведки и противостояния терроризму.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля Каис Саид уволил Мухаммеда Саада Дахеша с поста гендиректора национального телевидения Туниса.

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