Тунис, 30 июля, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Указ о назначении Риды Гарсаллауи новым главой МВД Туниса подписал тунисский президент Каис Саид, 29 июля сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse.

Флаг Туниса

Министр уже принес присягу. Ранее Гарсаллауи работал в полиции и был советником при президентской администрации. Кроме того, чиновник прошел обучение на курсах в сфере разведки и противостояния терроризму.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля Каис Саид уволил Мухаммеда Саада Дахеша с поста гендиректора национального телевидения Туниса.