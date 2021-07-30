Казань, 30 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Татарии подтверждены четыре новых летальных исхода от коронавируса. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 30 июля 611 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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В числе умерших — двое мужчин и две женщины в возрасте от 67 до 89 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 29 июля иммунизацию антиковидными препаратами прошли 801 857 человек. За сутки привили 9430 жителей. Вторую дозу вакцины получили 578 905 человек.

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