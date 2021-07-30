Абакан, 30 июля, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Власти Хакасии прокомментировали инцидент с поджогом палатки вакцинации Минобороны России в Абакане. «Правительство Хакасии осуждает варварский поступок», — говорится в сообщении.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентин Коновалов

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Как сообщили ИА REGNUM 30 июля в республиканском правительстве, это происшествие является вопиющим и вызывает недоумение.

«Мы, безусловно, осуждаем этот поступок. Военные спасали жизни жителей Хакасии в прошлом году, во время вспышки COVID-19. Они незамедлительно откликнулись на нашу просьбу о помощи сейчас. Мы приносим свои извинения Министерству обороны и лично министру обороны России (Сергею Шойгу — прим. ред.)», — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

Он добавил, что за четыре дня работы пункта вакцинации Минобороны РФ в Абакане были привиты около тысячи человек.

Напомним, вечером 29 июля в Абакане пьяный мужчина поджёг палатку пункта вакцинации Минобороны РФ, установленную на Первомайской площади. Поджигателя задержала полиция. Площадь пожара составила около 0,5 кв м, повреждён наружный баннер, пострадавших нет.