Берлин, 30 июля, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Сети появились снимки тестовых испытаний прототипа рестайлингового купеобразного кроссовера Cayenne Coupe. Снимки с автомобилем размещены на сайте MotorRity.

MotorRity Porsche Cayenne Coupe

Неизвестно, где проходили испытания автомобиля. Ожидается, что будущая новинка станет конкурентом моделям BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.

Дорестайлинговая версия кроссовера появилась на авторынке в 2019 году. Теперь в 2022 году планируется выпуск модернизированной модели Cayenne Turbo GT. Выход новинки на глобальный рынок совпадает с премьерой обновленной версии обычного Cayenne, которая также находится на стадии испытаний.

Внешне тестовый Cayenne Coupe выделяется доработанной лицевой частью. Основными особенностями обновленной модели стали: «квадратный» дизайн фар, новая передняя панель с более крупными воздухозаборниками и пара горизонтальных дневных ходовых огней.

Пока нет информации о том, какие силовые агрегаты войдут в моторную линейку новинки.

Ранее Porsche Cayenne Variant 2022 модельного года побил рекорд Северной петли трассы Нюрбургринг, преодолев её за 7 минут 38 секунд и 93 мили секунды.

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