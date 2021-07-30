Владивосток, 30 июля, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Приморье рискует на следующей недели оказаться заваленным зловонными кучами мусора — большинство мусоровывозящих компаний края собираются объявить забастовку.

Петр Данилов ИА Красная Весна Мусор

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Акция намечена на 3 августа — компании на сутки прекратят вывозить твердые бытовые отходы.

«Причина забастовки — неплатежи за оказанные услуги со стороны «Приморского Экологического Оператора», который стабильно собирает с жителей и юридических лиц деньги за вывоз мусора, но фирмам, которые этот мусор вывозят деньги не перечисляет. Задолженность под два месяца, сумма под 100 млн рублей. В министерстве ЖКХ края о ситуации знают, но пока все ограничивается совещаниями и увещеваниями в стиле «денег нет, но вы держитесь». Но, похоже, держаться нету больше сил, поэтому вопрос нужно срочно решать. Чем в такую жару грозит невывоз мусора, легко себе представить», пишет телеграм-канал «Оффшор ньюс».

Как сообщало ИА REGNUM, комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга объявил конкурс на право заключения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).