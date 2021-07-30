Кызыл, 30 июля, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки подтвердили 166 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, лидерами по приросту стали Кызыл и Кызылский район, где выявили 67 и 39 новых носителей соответственно.

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«Из 166 заболевших 8 детей, 117 больным от 18 до 49 лет, 28 человек в возрасте от 50 до 64 лет, 13 пожилых людей старше 65 лет», — отметили в минздраве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения с начала года достигло 6532. В стационарах на лечении остаются 1450 больных, из которых 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда опустилась ниже 80%.

С 1 января 2021 года в республике от COVID-19 скончались 55 человек. Как сообщало ИА REGNUM, в июле зафиксирован всплеск смертности — умерли 17 пациентов.