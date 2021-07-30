Благовещенск, 30 июля, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Приамурья Ольга Курганова продлила сроки проведения обязательной вакцинации работников определённых сфер деятельности. Чтобы привить население в срок до 1 августа региону не хватило препаратов от COVID-19, об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача области от 30 июля.

Вакцинация

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«Высокие темпы иммунизации превысили объёмы поступления вакцины, что не позволило в установленные сроки завершить полный курс вакцинации», — говорится в документе.

Организации, работающие в сфере оказания услуг населения, должны привить своих сотрудников до 1 сентября.

Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность, теперь обязали привить работников, студентов и учащихся старше 18 лет до 27 августа.

От обязательной вакцинации в Приамурье освобождены переболевшие COVID-19, а также имеющие медицинские противопоказания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье после введения обязательной вакцинации населения, занятого в определённых сферах деятельности, темпы иммунизации увеличились в три раза.