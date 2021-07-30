Сантьяго, 30 июля, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы сейсмологами у берегов Чили. Об этом 30 июля сообщает Геологическая служба США (USGS).

Smchealth.org Землетрясение

По информации USGS, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 142 км в западном направлении от города Копьяпо.

Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на восточном побережье Тайваня 30 июля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,5.