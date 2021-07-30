Ульяновск, 30 июля, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки подряд выявляется одинаковое количество случаев заражения коронавирусом. Такие сведения публикует региональный оперативный штаб.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна На прием к врачу

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По последним сведениям, за 29 июля, как и за 28 июля, в Ульяновской области официально выявлено 258 носителей коронавируса. Напомним, что ранее двое суток подряд выявляли по 259 случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно 65 366 случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские власти заявляли, что в регионе на 12 госпитальных базах развёрнуты 1482 койки для лечения пациентов с COVID-19, из них 206 свободны.