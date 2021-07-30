Вашингтон, 30 июля, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Члены Конгресса США критически отозвались об отказе правящей партии «Грузинская мечта» от выполнения соглашения от 19 апреля с оппозицией по преодолению политического кризиса, разразившегося в Грузии. Об этом говорится в совместном письме американских конгрессменов Адама Кинзингера и Джерри Конноли, обнародованном 29 июля.

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Политики также отметили, что к новому витку кризиса также привело то, что часть оппозиционных депутатов так и не подписали соглашение.

«Мы разочарованы таким развитием событий и отказом оппозиционных партий подписать соглашение, — говорится в письме. — Мы призываем все стороны сделать шаг назад, переоценить свои приоритеты и вместе работать над укреплением демократии в Грузии, а не над ее разрушением».

Конгрессмены выразили готовность содействовать урегулированию отношений между политическими сторонами в Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе объявил, что досрочные выборы в парламент Грузии, предусмотренные соглашением от 19 апреля, будут объявлены только при условии, если оппозиция в стране покажет, что «политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства». Ранее руководство «Мечты» обещало провести досрочные выборы, если в октябре 2021 года на выборах в органы самоуправления партия наберёт менее 43%.