Уфа, 30 июля, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Парламент Башкирии будет продолжать работу в очно-заочном формате и после пандемии. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Госсовет Чувашии Республиканский парламент

Сообщается, что во время ограничений, связанных с коронавирусом, парламент Башкирии начал работу в очно-заочном формате. Это позволило депутатам работать удаленно и при этом соблюдать все предусмотренные регламентом процедуры. Эти полезные технические наработки намерены использовать и после окончания пандемии.

«Эпидемия с ее ограничениями вынудила нас быстро переформатировать работу. Нужно было в условиях карантина принимать оперативные решения по поддержке экономики и социальной сферы, проводить консультации с экспертами, работать над законопроектами. Был период, когда парламент практически полностью перешел в онлайн. Живую дискуссию ничто не заменит, но опыт цифровизации оказался очень полезным», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

Толкачев отметил, что переход к такой работе значительно экономит средства и время. В настоящее время онлайн проходят также заседания на площадках Совета Европы, Совета законодателей России и другие совещания федерального уровня, отметил он.

«Мы сделали значительный шаг на пути к «цифровому парламенту». Онлайн оказался удобен не только депутатам и экспертам — его «плюсы» отметили и журналисты. Постепенно возвращаясь к привычному формату, к личным встречам и совещаниям, мы сохраним возможность удаленного участия для тех, кому это удобно, и будем шире использовать цифровые технологии», — сообщил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что общественную палату Башкирии наделят правом законодательной инициативы.