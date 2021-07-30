Иерусалим, 30 июля, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Власти Израиля внесли Великобританию, Грузию, Турцию и Кипр в список стран, в которые израильским гражданам запрещен въезд из-за угрозы коронавируса. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе минздрава государства.

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Речь идет о территориях с максимальным уровнем риска распространения коронавирусной инфекции. Разрешение на посещение указанных стран может выписать только специальная комиссия.

Запрет вступает в силу с 30 июля. Лица, пребывающие из этих государств, должны будут уйти на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил о том, что с августа в стране начнут прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 совместного производства компаний BioNTech и Pfizer.