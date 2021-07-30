Чита, 30 июля, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Забайкальском крае прогнозируют выход рек на поймы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 30 июля уровни местных рек повысились на 4−53 см.

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю Река в Забайкалье

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"Подтоплены поймы рек Аргунь у г.п. Молоканка на 37 см, у села Новоцурухайтуй на 8 см, у села Аргунск на 6 сантиметров, Шилка у села Кокуй на 63 см, у города Сретенск на 18 сантиметров, Онон у сел Чиндант на 6 сантиметров, Нижний Цасучей на 66 сантиметров, Оловянная на 28 сантиметров», — отметили в управлении.

Подтопление низменных участков местности в связи с подъёмом уровня малых рек ожидается на территории девяти районов. Тем временем, на реке Шилка у села Усть-Карск пойма освободилась от воды.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории края объявлено экстренное предупреждение из-за ожидающихся ливней. Сильные ливни, грозы и град ожидается днём 30 июля по южным, юго-восточным, восточным районам региона.