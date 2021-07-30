Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Открыть путь для сотрудничества Китая и США и вернуть китайско-американские отношения в нужное русло пообещал новый посол Китая в США Цинь Ган. Об этом 30 июля сообщил телеканал CGTN.

США и КНР

«Как сказал председатель (КНР) Си Цзиньпин, нам нужно прокладывать новые пути и наводить новые мосты всякий раз, когда это необходимо, чтобы преодолеть все риски и проблемы. Президент США Джо Байден сказал, что всё возможно. Я буду следовать духу телефонного разговора между двумя лидерами накануне китайского Нового года и буду стремиться навести мосты в общении и сотрудничестве с Соединёнными Штатами по всем направлениям», — сказал посол после вступления в должность.

Цинь Ган добавил, что в отстаивании общих интересов заинтересованы народы и Китая, и США. При этом диалог должен выстраиваться на принципах взаимного уважения, равенства, беспроигрышного сотрудничества и мирного сосуществования.

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В своём выступлении посол пожелал Соединённым Штатам скорейшей победы над пандемией коронавируса и «всего наилучшего».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Цинь Ган приступил к работе в Вашингтоне 29 июля 2021 года. Он стал 11-м послом КНР в США.

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