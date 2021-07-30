Уфа, 30 июля, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате наезда автомобиля на дерево в Башкирии. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Mytaganrog.com Дтп

Сообщается, что ночью 30 июля в Кушнаренковском районе на 1294 км автотрассы Уфа — Москва автомобиль «Geely Emgrand», за рулем которого находился 22-летний мужчина, съехал в кювет и наехал на дерево.

Отмечается, что в этом ДТП получил не совместимые с жизнью травмы 22-летний мужчина, который ехал в этом автомобиле. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии грузовик сбил пешехода.