Новосибирск, 30 июля, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Новосибирская область получит из федерального бюджета дополнительно 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

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«Принято решение направить более 2,5 млрд рублей бюджетных кредитов для погашения коммерческих долгов Новосибирской области. Высвободившиеся деньги пойдут на решение социально значимых вопросов», — отметил Жуков.

Он уточнил, что соответствующее решение было принято комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.