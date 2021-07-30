Красноярск, 30 июля, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Первую партию вакцины «Спутник Лайт» доставили в Красноярский край. Как сообщили ИА REGNUM 30 июля в региональном оперштабе, 10 тысяч доз препарата распределят между больницами и поликлиниками городов и районов края.

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Как пояснили в оперативном штабе, однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» рекомендована для людей, работающих вахтовым методом и уезжающих в длительные командировки. Также она подходит тем, кто ранее уже болел коронавирусной инфекцией или уже делал прививку.

Также Красноярский край получил почти 16 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» и почти 2 тысячи доз вакцины «Спутник V».

Напомним, по состоянию на 27 июля в регионе от коронавируса привит 581 771 человек, в том числе оба компонента вакцины получили 432 840 красноярцев.