Москва, 30 июля, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Платежная система Samsung Pay, разработанная южнокорейской компанией разработанная Samsung Electronics, может быть запрещена в России из-за патентного спора со швейцарской компанией «Сквин СА». Об этом 30 июля сообщил «Коммерсантъ».

Дарья Драй ИА REGNUM Смартфон

Издание ссылается на текст постановления Арбитражного суда Москвы, который поддержал иск правообладателя. Из документа следует, что суд фактически запрещает работу Samsung Pay в РФ и ввоз в страну устройств с поддержкой указанного сервиса.

В случае, если судебное решение не будет обжаловано, запрет вступит в силу через месяц. Опрошенные журналистами эксперты выразили сомнение по поводу блокировки системы. Они считают, что Samsung может оспорить решение в вышестоящей инстанции, а также оспорить сам патент или договориться с правообладателем, приобретя у него лицензию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 апреля держателям банковских карт с российской платежной системой «Мир» запретили пополнять иностранные электронные кошельки.