Петропавловск-Камчатский, 30 июля, 2021, 07:30 — ИА Регнум. На Камчатке, в Вилючинске, уже на 45% готово здание нового детского сада. Его обещают ввести в эксплуатацию раньше запланированного срока. Планируется, что уже в сентябре 2022 года учреждение сможет принять детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в краевом правительстве.

Пресс-служба правительства Камчатского края Строительство детского сада в Вилючинске

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«В детском саду завершены все бетонные работы, на 90% установлены стеклопакеты. В здании ведутся черновые отделочные работы. Наша главная задача — до наступления холодов закрыть «теплый» контур здания, чтобы уже в зимний период завершить все «мокрые работы». Мы уверены, что подрядная организация справится с задачей», — сказал министр строительства и жилищной политики Камчатки Андрей Дегодьев.

Строительство сада стало возможно благодаря национальному проекту «Демография».

В учреждении помимо ясельных, средних и старших групп будут залы для занятий спортом и творчеством, а также бассейн.

В микрорайоне Рыбачий, где строится новый сад, очередь в ясельные группы составляет 170 человек. Новое дошкольное учреждение сможет принять 260 детей — 90 в возрасте от 1,5 до 3 лет и 170 — от 3 до 7.

«С вводом сада очередь серьезно сократится. Кроме того, некоторые дети из других учреждений перейдут в этот сад, а на их месте мы оборудуем ясельные группы, что позволит ликвидировать очереди», — пояснил заместитель главы администрации Вилючинского городского округа Владимир Васькин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2021 году введут в эксплуатацию 17 новых детских садов, рассчитанных на 3100 мест, заявила начальник отдела дошкольного образования минобрнауки РТ Эльвира Измайлова.