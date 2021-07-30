Кемерово, 30 июля, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 30 июля, за прошедшие сутки выявлено 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 206 случаев.

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«Кемерово — 41, Новокузнецк — 36, Междуреченск — 16, Прокопьевск — 13, Мыски — 11, Ленинск-Кузнецкий — девять, Анжеро-Судженск — семь, Калтан — семь, Таштагольский МР — семь, Краснобродский — шесть, Крапивинский МО — шесть, Промышленновский МО — шесть, Топкинский МО — шесть, Белово — пять, Березовский — пять, Гурьевский МО — четыре, Кемеровский МО — четыре, Осинники — три, Ижморский МО — два, Яйский МО — два, Юрга — один, Беловский МР — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Тисульский МО — один», — уточняет оперативный штаб региона.

За это же время 194 пациента выздоровели, шестеро скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 45 868 случаев заражения коронавирусом, 42 976 человек выздоровели, 973 пациента скончались.