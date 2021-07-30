Санкт-Петербург, , 07:32 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен в ближайшее время отменить действующий с середины июня запрет на работу фуд-кортов в торговых центрах. Их деятельность возобновится с соблюдением дополнительных требований эпидемической безопасности.

Закрытый фуд-корт ИА REGNUM

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Ранее представители бизнеса обратились в Смольный с просьбой разрешить работу фуд-кортов в ТРК и ТРЦ, пообещав принять дополнительные меры предосторожности, не допуская скопления посетителей, и вакцинировать от коронавируса большую часть персонала. Эти вопросы бизнесмены обсуждали с уполномоченными городскими чиновниками.

«Они договорились о тех правилах, при которых возможно открыть этот бизнес. И буквально сегодня-завтра я подпишу соответствующее постановление, которое разрешало бы их открытие при соблюдении соответствующих условий», — сказал губернатор вечером 29 июля в эфире телеканала «78».

Запрет на работу фуд-кортов и магазинов «островного» типа в торговых центрах, действует с 17 июня 2021 года. Ранее фуд-корты закрывались в ходе первой и второй волны коронавируса, общее время их простоя в ходе пандемии превысило полгода.

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