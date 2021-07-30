Кызыл, 30 июля, 2021, 07:18 — ИА Регнум. В Туве по данным комиссии по установлению причин смертности в июле 2021 года зарегистрировано 17 летальных случаев от COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, скачок смертности связан с резким ростом заболеваемости.

Med-instrukcia.ru Морг

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Прирост в июле достигал 197 новых случаев заражения в сутки. За месяц также по иным причинам скончались 29 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

«Во всех рассматриваемых случаях умершие — люди пожилого и старшего возраста от 56 до 87 лет, имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем», — добавили в правительстве.

При этом отмечается, что в июне и ноябре 2020 года регистрировалось до 47 случаев смерти от COVID-19. Всего с мая 2020 года в республике умерли 264 пациента с коронавирусом, из них 150 женщин и 114 мужчин.